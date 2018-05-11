ماكرون يعلن عن قواعد لتنظيم ممارسة الإسلام

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحدث إلى النواب في قصر فرساي غرب باريس يوم الاثنين 9 جويلية 2018

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه سيتم وضع إطار وقواعد جديدة تضمن ممارسة الإسلام في أنحاء البلاد وفق قوانين الجمهورية، وذلك باعتباره الديانة الثانية في البلاد.

جاء ذلك خلال عرض ماكرون، الاثنين، على البرلمان بمجلسيه في قصر فرساي (غربي باريس) مشاريعه الإصلاحية للسنة المقبلة.

وقال ماكرون، إنه “سيوضح هذا الأمر اعتباراً من الخريف المقبل، عبر منح الإسلام إطاراً وقواعد تضمن بأن ينظم المسلمون شؤونهم في كل أنحاء البلاد طبقاً لقوانين الجمهورية”، حسب قناة “فرانس 24” المحلية.

وأشار إلى أن ذلك سيتم بالتعاون مع الفرنسيين المسلمين ومن يمثلهم.

وأضاف ماكرون، أن “النظام العام، والحس العادي بالكياسة، واستقلالية الأذهان والأفراد حيال الدين ليست كلمات فارغة في فرنسا، وهذا يستلزم إطاراً متجدداً وتناغماً مجدداً”.

ونوّه أنه “لا يوجد أي سبب على الإطلاق لكي تكون العلاقة بين الجمهورية والإسلام صعبة”.

وفي فيفري الماضي، أعلن ماكرون، أنه ينوي وضع أسس لتنظيم ثاني ديانة في فرنسا، حيث يقدر عدد المسلمين فيها بـ6 ملايين، ويبلغ عدد المساجد 2500.

وفي جوان الماضي، أعلنت الحكومة إطلاق اجتماعات في المناطق ترمي إلى وضع إطار للنشاطات ذات الطابع الإسلامي وسبل تمويلها.