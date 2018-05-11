تقرير: "إسرائيل" اعتقلت أكثر من 3500 فلسطينى منذ بداية 2018

قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل اعتقلت منذ بداية العام الجاري 3533 فلسطينيا من بينهم 651 طفلا و63 امرأة وأربعة صحفيين.

وقال نادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان وهيئة شؤون الأسرى ومركز الميزان لحقوق الإنسان، نقلا عن اليوم السابع، إن عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل حتى 30 يونيو الماضي بلغ نحو 6000 معتقل، وذكرت المؤسسات في تقريرها أن بين المعتقلين حاليا 61 امرأة بينهن ست قاصرات و350 طفلا، وتشير أرقام مصلحة السجون الإسرائيلية إلى احتجاز 5800 فلسطيني.

وقالت المؤسسات الفلسطينية دائما حسب الأرقام التي أعلن عنها اليوم السابع "في سياق تكريس سياسة الاعتقال الإداري، أصدرت سلطات الاحتلال 502 أمر إداري منذ بداية العام، من بينها 197 أمرا جديدا، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 430.

واستعرضت المؤسسات في تقريرها أوضاع المعتقلين المرضى وقالت حسب ذات المصدر دائما "نحو 30 أسيرا في معتقلات الاحتلال يعانون من السرطان بدرجات وأنواع مختلفة"، وأوضحت أن هناك مئات الأسرى المرضى "الذين تعرض غالبيتهم للإهمال الطبي والمماطلة بشكل متفاوت وبطرق وأدوات مختلفة".

وذكر التقرير أن إسرائيل تواصل استخدام قانون بريطاني قديم يتيح اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتجديد.