مقتل أطفال في انهيارات أرضية في الهند

شريط الاخبار
لهبيري ينهي مهام رئيس أمن ولاية وهران ضمان مجانية الدخول إلى الشواطئ يستنفر الحكومة أكثر من 5 ملايين أضحية جاهزة للجزائريين! تعويضات مباشرة لضحايا حوادث المرور ابتداء من العام المقبل أسعار النفط ترتفع وتلامس 80 دولارا للبرميل ارتفاع غير مسبوق لدرجات الحرارة يفرض حظر التجوال سحب الاعتماد من موزعي الأدوية المتورطين في تكديسها 45 ألف منصب عمل و41 مليار دينار لتسيير الابتدائيات رفع درجة التنسيق والتأهب على الحدود الجزائرية - التونسية 130 لتر حصة الفرد الجزائري من ماء الشرب يوميا 3900 مليار دينار رقم أعمال سونلغاز في 2017 الهزات الارتدادية لفضيحة البوشي تطيح برؤوس جديدة في مناصب مختلفة مساهل يدافع عن خيارات الجزائرالاقتصادية إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 16 شخصا بعين تموشنت خوصصة مجال التكفل بالأطفال ذوي الإعاقة الذهنية ارتفاع إقبال الجزائريين على تونس بنسبة 18 بالمائة خلال 2018 متطرفون يسيطرون على العمل المسجدي تقنيو الجوية في إضراب مفتوح بداية من 31 جويلية بومار كومباني تشرع في تصدير منتجاتها إلى إيطاليا التأمين على السيارات يحتل المرتبة الأولى بـ 45 مليار دينار وزير السياحة يشدد على تكوين العنصر البشري أسعار النفط تنتعش وتقارب 78 دولارا للبرميل إعداد دفتر شروط لتسهيل إدماج المهندسين المعماريين الشباب لا ندرة في مواشي عيد الأضحى والأسعار تحكمها السوق بوتفليقة يعزي الجزائريين في رحيل الأسطورة تنظيم القاعدة يتبنى الهجوم على الحرس الوطني التونسي الجزائر تساند تونس في القضاء على الإرهاب المدير العام للغابات يكشف عن فتح القطاع للسياحة عقوبات بين 18 شهرا و20 سنة ضد13 إرهابيا ببومرداس شنايدر إلكترونيك تتهم مستوردا جزائريا بتقليد علامتها التجارية توقيف عنصر دعم للإرهاب بمستغانم وتدمير لغم تقليدي الصنع بالمدية أزيد من 22 ألف سائح زار العاصمة بين جانفي وجوان ارتفاع أسعار الإنتاج في قطاع الصناعة العمومية بـ 1.4 بالمائة القنصلية المالطية تشدد في منح تأشيرات شنغن للجزائريين! تكوين خاص للإطارات المسيرة بقطاع الصحة بن غبريت تحقق في نتائج البيام وتمنع الأساتذة والإداريين من مغادرة أماكن عملهم المدرسة العليا الجزائرية للأعمال تحتفل بخريجيها في مختلف التخصصات فتح خط بحري بين ميناء العاصمة وميناء تمنفوست مصالح ولاية قسنطينة تتحذ إجراءات لتسهيل سفر الحجاج لالماس يجمع الفرقاء السياسيين حتى في مماته
  1. الرئيسية
  2. الدولي
  3. مقتل أطفال في انهيارات أرضية في الهند

مقتل أطفال في انهيارات أرضية في الهند

  11 جويلية 2018 - 11:16   قرئ 16 مرة   0 تعليق   الدولي
مقتل أطفال في انهيارات أرضية في الهند

قال مسؤول هندي إن أمطارا غزيرة تسببت في انهيارات أرضية شمال شرق البلاد، اليوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل ثمانية أطفال وامرأة.

ونقلت "رويترز" عن المسؤول قوله إن الأمطار الغزيرة تسببت في انهيارات أرضية في "تامينجلونغ" على مسافة 155 كيلومترا غربي إمفال، عاصمة ولاية مانيبور وأوضح رافيندر سينغ، حاكم المنطقة: "قتل تسعة أشخاص في الإجمال وهم ثمانية أطفال وامرأة في ثلاثة انهيارات أرضية منفصلة في منطقة تامينجلونغ منذ صباح اليوم الأربعاء" وقتلت الانهيارات الأرضية الناتجة عن أمطار موسمية غزيرة في جنوب آسيا عشرات الأشخاص وشردت أكثر من مليون أغلبهم في شمال شرق الهند وبنغلادش منذ جوان الماضي.

 

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الدولي

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات