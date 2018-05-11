مقتل أطفال في انهيارات أرضية في الهند

قال مسؤول هندي إن أمطارا غزيرة تسببت في انهيارات أرضية شمال شرق البلاد، اليوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل ثمانية أطفال وامرأة.

ونقلت "رويترز" عن المسؤول قوله إن الأمطار الغزيرة تسببت في انهيارات أرضية في "تامينجلونغ" على مسافة 155 كيلومترا غربي إمفال، عاصمة ولاية مانيبور وأوضح رافيندر سينغ، حاكم المنطقة: "قتل تسعة أشخاص في الإجمال وهم ثمانية أطفال وامرأة في ثلاثة انهيارات أرضية منفصلة في منطقة تامينجلونغ منذ صباح اليوم الأربعاء" وقتلت الانهيارات الأرضية الناتجة عن أمطار موسمية غزيرة في جنوب آسيا عشرات الأشخاص وشردت أكثر من مليون أغلبهم في شمال شرق الهند وبنغلادش منذ جوان الماضي.