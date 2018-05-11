محرز يلتحق رسميا بمانشستر سيتي

أمضى الدولي الجزائري، رياض محرز، أمس، بصفة رسمية في نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لمدة خمس سنوات، بعد اتفاق بين إدارة فريقه الجديد وناديه السابق ليستر سيتي.

وأعلنت إدارة مانشستر سيتي على موقعها الإلكتروني عن انضمام النجم الجزائري رسميا إلى صفوفها، وأرفقت المقال بصورة لمحرز وهو يرتدي قميصا يحمل كلمة “سيتي” وقد رسم ابتسامة عريضة، حاملا القلم لتخليد لحظة إمضائه على العقد وبجانبه أحد مسؤولي النادي، بما يفسر ارتياح محرز الذي عانى الكثير قبل تحقيق حلمه والإمضاء لـ”السيتي”، كون إدارة ليستر سيتي تراجعت خلال فترة التحويلات الشتوية الماضية عن تسريحه في آخر لحظة، ما شكّل صدمة للاّعب الجزائري الذي قاطع وقتها تدريبات فريقه لعشرة أيام قبل أن يعود وقد اتفق مع إدارة ليستر سيتي على الرحيل نهاية الموسم.

وصرح محرز، مباشرة عقب إمضائه على العقد “أنا سعيد جدا لالتحاقي بـ”السيتي”، إنه ناد يلعب كرة قدم تحت إشراف بيب غوارديولا”، ليضيف “كنت أستمتع لرؤيتهم من بعيد يلعبون، بيب يلعب كرة هجومية وهو ما يناسبني كثيرا، وما أنجزه فريق السيتي في الموسم الماضي كان متميزا، إنه ناد يجسد من جديد اللعب الإنجليزي وكنت أريد أن أصبح لاعبا لهذا الفريق”، مضيفا “أظن بأننا قادرون على النجاح خلال السنوات المقبلة وأعتقد بأن طريقة لعبي ستتطور تحت قيادة بيب”.

وكان محرز قد اجتاز صباح أمس الاختبارات الطبية بنجاح في مستشفى خاص بمانشستر، قبل أن يمضي مساء بصفة رسمية لـ”السيتي”، وقد اختار صاحب جائزة أحسن لاعب إنجليزي لسنة 2016 والمتوج أيضا باللقب مع ليستر سيتي في نفس الموسم، حمل نفس الرقم 26 مع السيتي.وحسب بعض المصادر، فإن قيمة صفقة تحويل محرز من ليستر سيتي إلى مانشستر سيتي تقارب الـ60 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل 67.8 مليون أورو.