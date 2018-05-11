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الحمى القلاعية.. 5 حالات بتيبازة وغلق سوق حجوط

  13 جويلية 2018 - 10:36   قرئ 6 مرة   0 تعليق   الدولي
الحمى القلاعية.. 5 حالات بتيبازة وغلق سوق حجوط

اكتشفت مصالح مفتشية البيطرة لولاية تيبازة خمس حالات إصابة بداء الحمى القلاعية للأبقار، اشتراها صاحبها من سوق بورومي لبيع المواشي بولاية البليدة، حسبما علم اليوم الخميس لدى مسؤولة الهيئة.

وتم اكتشاف حالات الداء لدى "بائع موسمي وليس مربي" اقتناهم يوم الأحد الماضي من سوق بورومي لبيع المواشي بولاية البليدة، حيث تفطنت فرق البيطرة للحالات وتدخلت في نفس اليوم أين تقرر عزل الأبقار وذبحها كإجراء وقائي بعد التأكد من إصابتها، حسب ما أفادت به رئيسة المفتشية الطبية البيطرية، فاطمة الزهراء بن شامة.

واتخذت الإجراءات الوقائية في نفس يوم اكتشاف الأبقار المصابة بهذا الداء بمدينة حجوط في إطار التدابير المتخذة لمحاصرة وتطويق الداء وفي سياق تلك الإجراءات، كشف المدير الولائي للمصالح الفلاحية، بن شامة جمال، أنه "تقرر غلق السوق الأسبوعي للأبقار بحجوط بقرار ولائي تم تبليغه لمصالح بلدية حجوط من أجل تنفيذه"، فيما تبقى أسواق "فوضوية" صغيرة تعمل بشكل عادي على غرار سوق سيدي غيلاس والمكسيك وبربيصة بالقليعة.

وتحصي ولاية تيبازة حوالي 7000 رأس بقر يسهر على تربيتها نحو 1400 مربي وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، قد أعلن بداية الأسبوع الجاري عن اتخاذ جملة من التدابير الوقائية الصارمة بعد تسجيل إصابة 40 رأسا من الأبقار بداء الحمى القلاعية ببعض ولايات الوطن.

وقال الوزير أنه "تم تطبيق القوانين المعمول بها في هذا الجانب لتفادي انتشار العدوى لمناطق أخرى من خلال إصدار قرار بإيقاف استيراد هذا النوع من الماشية ومنع تنقلها إلا بترخيص إلى جانب إيفاد الأطباء البياطرة إلى الولايات لمراقبتها والوقوف على أي تطور".

 

 

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