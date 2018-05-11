وقع في مصنع للكيماويات

إصابة 12 شخصا في انفجار قرب مطار القاهرة

أصيب 12 شخصا بحروح إثر انفجار ضخم وقع مساء الخميس في مخازن شركة للصناعات الكيميائية تابعة للجيش المصري شرق القاهرة، حسبما أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة تامر الرفاعي مساء الخميس.

وقالت مصادر أمنية إن المصابين الـ12 “نُقلوا إلى المستشفى للعلاج”.

وأوضح الرفاعي أن “الانفجار وقع في أحد مخازن شركة هيليوبلس للصناعات الكيميائية، لارتفاع درجة الحرارة”.

وتتبع هذه الشركة وزارة الإنتاج الحربي المصرية.

وكان التلفزيون الرسمي قد أفاد بأن دوي انفجار سُمع في منطقة مجاورة لمطار القاهرة.

وقال التلفزيون “سُمع دوي انفجار ونشب حريق في منطقة مجاورة لمطار القاهرة” شرق العاصمة المصرية.

وأضاف أن عربات الإطفاء وسيارات الإسعاف أُرسلت إلى مكان الحادث لإطفاء النيران وإنقاذ الجرحى.

من جانبها نفت وزارة الطيران المدني المصري في بيان نشر على فيس بوك “وقوع انفجار داخل محيط مطار القاهرة”، مؤكدة أن “حركة الملاحة الجوية تسير بشكل طبيعي ومنتظم”.

وكان العديد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي تويتر، خصوصا من يسكنون منهم في شرق القاهرة، قد نشروا تغريدات تتحدث عن شدة صوت الانفجار، كما تم تداول صور لدخان كثيف ولهب حريق ناتج عن الانفجار.