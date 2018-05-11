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خطة جديدة لمكافحة الإرهاب بفرنسا

  13 جويلية 2018 - 15:45   قرئ 41 مرة   0 تعليق   الدولي
خطة جديدة لمكافحة الإرهاب بفرنسا

قدم رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، اليوم الجمعة، خطة جديدة لمكافحة الإرهاب، معلنا إنشاء النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا.

وأكد فيليب في خطاب تم نشره في فيسبوك أن مستوى الخطر الإرهابي لا يزال عاليا، مشيرا إلى أن قوات الأمن الفرنسية منعت وقوع 25 عملا إرهابيا في أراضي بلاده ابتداء من يناير عام 2017.

وأضاف: "اتخذنا قرارا حول إنشاء هيئة خاصة ستعمل مع الأشخاص الذين قد نفذوا الأعمال الإرهابية، لكشف العوامل التي تساعد في تنفيذها".

كما أعلن أنه سيتم إنشاء هيئة خاصة للإشراف على تحركات الإرهابيين والمتطرفين بعد خروجهم من السجن، موضحا أن هذه الهيئة ستعمل ضمن مجموعة التنسيق لمكافحة الإرهاب.

وأفاد فيليب بأن هناك 506 أشخاص مدانون بتهمة الإرهاب و1109 متطرفين يقبعون حاليا في السجون الفرنسية، مضيفا أن 450 منهم سيغادرون السجون بحلول نهاية عام 2019.

هذا وأكد نية فرنسا إنشاء النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

 

 

 

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