اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي ينتهي الأحد المقبل

ينتهي, الأحد المقبل, العمل باتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي, دون التوصل إلى "اتفاق جديد", بالرغم من مراوغة الطرفين للقفز على قرار محكمة العدل الأوروبية وإقناع الدول الأعضاء بقانونية الاتفاق الجديد.

وأوردت الصحف الإسبانية، في تقارير لها الجمعة، نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، أنه "عكس ما كان يتمناه المفاوضون المغاربة والأوروبيون والصيادون الإسبان.. ينتهي، الأحد المقبل، اتفاق الصيد البحري دون توصل الطرفين إلى توقيع "اتفاق جديد" يتلاءم مع القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية، والقاضي باستثناء مياه الصحراء الغربية من الاتفاق".