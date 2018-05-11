عدد قياسي من القتلى المدنيين الأفغان في النصف الأول من 2018

كشف تقرير أعدته منظمة الأمم المتحدة، أن عدد القتلى في أفغانستان خلال النصف الأول من العام الجاري يعد قياسيا منذ بدء إحصاء القتلى المدنيين قبل 10 سنوات.

أعلنت الأمم المتحدة الأحد أن أفغانستان سجلت أسوأ حصيلة من حيث عدد القتلى المدنيين في النصف الأول من 2018 رغم تطبيق وقف إطلاق النار لثلاثة أيام في جوان.وقال التقرير الذي صدر اليوم الأحد، إن 1692 مدنيا قتلوا، موضحا أن نصفهم قتل في اعتداءات نسبت إلى تنظيم "داعش"، بين الأول من يناير و30 يونيو.وقالت بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان إنه خلال هذه الفترة سقط 5122 شخصا بين قتيل وجريح.وتعتبر حركة "طالبان"، التي التزمت بهدنة مع الحكومة من 15 إلى 17 جوان مسؤولة عن 40% من المدنيين الأفغان القتلى.

وحلت المعارك في المرتبة الثانية في سبب الإصابات بصفوف المدنيين بين قتيل وجريح، فيما بقي السبب الأول العمليات الانتحارية والهجمات المعقدة.كذلك أدى توسيع الغارات الجوية أيضا إلى ارتفاع كبير لعدد الضحايا المدنيين (+52%) مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017 ، مع 149 قتيلا و204 جرحى مدنيين.وأكثر من نصف القتلى (52%) بسبب القوات الأفغانية، و45% بسبب الطيران الأمريكي الوحيد في التحالف الدولي الذي يشن غارات.وقالت البعثة في بيان نقلا عن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، تاداميشي ياماموتو، إن "وقف اطلاق النار القصير اثبت انه من الممكن وقف المعارك ، وإن المدنيين الأفغان غير مرغمين على تحمل أكثر آثار الحرب".