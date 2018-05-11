جنرال موريتانى يتولى قيادة قوة مجموعة دول الساحل

عُين نائب رئيس الأركان الموريتاني، الجنرال حنينا ولد سيدى، قائدا لقوة مجموعة دول الساحل الخمس التي تتصدى للإرهابيين، خلفا للجنرال المالي ديدييه داكو، وعُين الجنرال التشادي عمر بيكيمو نائبا له، كما علم السبت من مصادر رسمية في نواكشوط ونجامينا.

وقد اتخذ قرار استبدال الجنرال داكو ونائبه البوركيني الكولونيل يايا سيرى، حسب ما نشرته "اليوم السابع" خلال قمة لمجموعة الدول الخمس الإقليمية التي تضم موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، في الثاني من يوليو في نواكشوط، على هامش قمة للاتحاد الإفريقي، كما ذكر مشاركون، لكنه لم يعلن رسميا، حسب ذات المصدر.