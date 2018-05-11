الشرطة الألمانية تعتقل جزائريا اعتدى على 3 رعايا أفغان

اعتقلت الشرطة الألمانية ليلة الأحد إلى الإثنين، شابا جزائريا بعدما اعتدى على 3 رعايا أفغان، بقارورة رذاذ الفلفل الأسود.

وحسب الصحافة الألمانية التي أوردت الخبر، فإن شجارا حدث بين الشباب الأربعة على مفترق طرق سان جوليان وراينرستراس في سالزبورغ.

وأرجع ذات المصدر، أن الشجار كان بسبب صفقات متعلقة بالمخدرات، حيث استعمل الشاب الجزائري رذاذ الفلفل الأسود.

واطلق الشاب الجزائري الذي يبلغ من العمر 20 سنة، رذاذ الفلفل الأسود مباشرة على وجوه الرعايا الأفغان الذين يبلغون من العمر 17 و18 و22 سنة.

كما أصاب الجزائري أحد الرعايا في رأسه، وقد اتصل شهود عيان بالشرطة التي وصلت إلى عين المكان وألقت القبض على الفاعل.

حيث حاول الفاعل الفرار، إلا أن رجال الشرطة الألمانية تمكنوا من اللحاق به وإلقاء القبض عليه.