السّبسي يدعو رئيس الحكومة للاستقالة للحسم في مصير حكومته

دعا الرئيس التونسي، الباجي قائد السّبسي، مساء الأحد، رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى الاستقالة أو اللجوء إلى البرلمان.

من أجل تجديد الثقة في حكومته والحسم في مصيرها.

وعزا السبسي، في وسائل إعلام محلية، طلبه إلى الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد مشدداً على ضرورة أن يعود الحزام السياسي للحكومة.

وكان الرئيس التونسي أعلن نهاية شهر ماي الماضي، تعليق العمل بوثيقة قرطاج التي تجمع أهم الأطراف الاجتماعية والسياسية في البلاد.

إلى أجل غير مسمّى، بسبب خلافات بين أطرافها حول مصير الحكومة التي يقودها يوسف الشاهد، بين من يطالب بإقالتها ومن يطالب بتعديلها فقط.

وهو ما أدّى إلى تعطل الحوار السياسي، ودخول البلاد في أزمة سياسية بعد سنوات من التوافق.

وفي هذا السياق، لفت السبسي في حواره أن الكل بات يفكرّ ويخطط لسنة 2019، موعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.