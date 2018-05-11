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سوريا تتهم اسرائيل بقصف موقع عسكري في ريف حلب

  16 جويلية 2018 - 11:05   قرئ 18 مرة   0 تعليق   الدولي
سوريا تتهم اسرائيل بقصف موقع عسكري في ريف حلب

اتهم النظام السوري إسرائيل بقصف موقع عسكري تابع له في ريف حلب الشرقي شمال البلاد مساء الأحد، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وقالت سانا نقلا عن مصدر عسكري لم تكشف عن اسمه، إن “العدو الصهيوني  يستهدف بصواريخه أحد مواقعنا العسكرية شمال مطار النيرب وقد اقتصرت الأضرار على الماديات”.

واعتبر المصدر أن القصف الإسرائيلي “يأتي في سياق المحاولات اليائسة المتكررة لدعم المجاميع الإرهابية المهزومة في درعا والقنيطرة” في جنوب سوريا.

وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان من جهته عن مقتل تسعة عناصر من المسلحين الموالين للنظام.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الأنباء الفرنسية أن من بين القتلى ستة سوريين، من دون أن يتمكن من تحديد جنسيات الآخرين، مشيرا إلى أن القصف طال مركزا لمقاتلين إيرانيين قرب مطار النيرب العسكري في ريف حلب الشرقي.

ومنذ بدء النزاع في سوريا عام 2011، قصفت إسرائيل مرارا أهدافا عسكرية للجيش السوري أو أخرى لحزب الله في سوريا.

واستهدف القصف الإسرائيلي مؤخرا أهدفا إيرانية، لكن إسرائيل نادرا ما تتحدث عن هذه العمليات، إلا أنها طالما كررت أنها لن تسمح لإيران بترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في جوان الماضي دمشق، قائلا “على سوريا أن تفهم أن إسرائيل لن تسمح بتمركز عسكري إيراني في سوريا ضد إسرائيل. ولن تقتصر تبعات ذلك على القوات الإيرانية بل على نظام الأسد ايضا”.

وشهد شهر ماي الفائت تصعيدا غير مسبوق بين إسرائيل وايران في سوريا، إذا أعلن الجيش الإسرائيلي ضرب عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية في سوريا ردا على إطلاق صواريخ ضد مواقع في هضبة الجولان المحتلة نسبها إلى إيران.

وتعيش الجبهة السورية توترا شديدا بين إيران وحزب الله من جهة، وإسرائيل من جهة ثانية. ولا تزال سوريا وإسرائيل رسميا في حالة حرب رغم أن خط الهدنة في الجولان بقي هادئا بالمجمل طوال عقود حتى اندلاع النزاع في العام 2011.

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