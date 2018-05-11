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اعتقال مغربية في بلجيكا بتهمة التجسس

  16 جويلية 2018 - 14:12   قرئ 57 مرة   0 تعليق   الدولي
اعتقال مغربية في بلجيكا بتهمة التجسس

أفادت تقاريرإعلامية بأن مواطنة مغربية مثيرة للجدل محتجزة في مركز للاعتقال في بلجيكا، بانتظار ترحيلها إلى المغرب على خلفية اتهامها بالتجسس لمصلحة أجهزة المخابرات المغربية.

وقال الموقع الرسمي للإذاعة والتلفزة البلجيكية، إن السلطات ألقت القبض على المواطنة المغربية كوثر فال (32 سنة) لحظة وصولها إلى مطار شارل لوروا لأنها تمثل خطرا على الأمن القومي، وسحبت منها تأشيرتها لاتهامها بالتجسس لمصلحة بلدها المغرب.

وتقدم فال نفسها على أنها سيدة أعمال ورئيسة للعديد من المنظمات، بما في ذلك مؤسسة إعلامية إفريقية. وقالت في رسالة بعثت بها إلى وكالة الأنباء "بلكا"البلجيكية، إنها اعتقلت للمرة الأولى في 29 ماي، عندما هبطت للتو في مطار "شارل لوروا" في بروكسل، وقامت قوات الأمن البلجيكية بسحب تأشيرتها لأنها متهمة بالتجسس لأجهزة المخابرات المغربية.

ونقلت المصادر الإعلامية البلجيكية عن "مكتب الأجانب" أن المرأة المغربية معتقلة بناء على طلب أمن الدولة، وبما أن سحب تأشيرتها يستند إلى مذكرة سرية من أمن الدولة، لذلك كان من الصعب تبرير قرار السحب و"أنها محتجزة الآن في المركز المغلق 127 مكرر في ستينوككريزل (الفلمكني برابانت) على أساس بند آخر يُفيد بأنها توجد بطريقة غير قانونية فوق التراب البلجيكي لأنها تمثل تهديدا للأمن القومي". وأضاف "من المهم أن نعيدها إلى المغرب في أقرب وقت ممكن".وقالت كوثر فال، في رسالة احتجاج، إنه تم اختطافها، بينما أكد مكتب الأجانب البلجيكي أن المواطنة المغربية معتقلة بناء على طلب من أمن الدولة.

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