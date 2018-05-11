استشهاد فلسطيني متأثراً بجراحه في القدس

دخان ناتج عن إطلاق جيش الاحتلال قنابل مسيلة للغاز يوم الجمعة 13 جويلية 2018 خلال تظاهرة فلسطينية قرب حدود قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، استشهاد شاب فلسطيني متأثراً بجراح أصيب بها قبل عدة أيام قرب الحدود الشرقية لمدينة غزة؛ خلال مشاركته بمسيرة “العودة وكسر الحصار”.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم الوزارة في غزة، في تصريح مقتضب، إن الشاب ساري داهود الشوبكي، استشهد في مستشفى “مار يوسف” في مدينة القدس المحتلة، متأثراً بجراحه التي أصيب بها قبل أيام.

ويتظاهر آلاف الفلسطينيين، قرب السياج الفاصل، منذ 30 مارس الماضي، بمسيرة العودة وكسر الحصار، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948 لدى قيام الكيان الصهيوني، ورفع الحصار عن قطاع غزة التي تفرضه سلطات الاحتلال منذ أكثر من عشر سنوات.

ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.