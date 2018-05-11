عشرات السوريين يقتربون حدود الجولان

أفادت وكالة "رويترز" بأن عشرات المدنيين السوريين تجمعوا عند السياج الفاصل في هضبة الجولان المحتلة.

وحسب المعلومات الواردة، تجمع المدنيون على بعد نحو 200 متر من السياج، ويرفع بعضهم رايات بيضاء.وبدأ السوريون بمغادرة المكان بعد أن طالبهم جندي صهيوني باللغة العربية عبر مكبرات الصوت بالابتعاد عن السياج.وفي وقت سابق ظهر في مقاطع فيديو لـ "رويترز تي في" من موقع الأحداث أحد الجنود الصهاينة، وهو يطالب السوريين المجتمعين قرب السياج بالمغادرة، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي لن يتخذ أي إجراءات ضدهم في حال ابتعدوا عن السياج.