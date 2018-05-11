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واشنطن تشدد الخناق على إيران

  18 جويلية 2018 - 10:25   قرئ 83 مرة   0 تعليق   الدولي
واشنطن تشدد الخناق على إيران

أكدت واشنطن ضرورة تشديد الخناق على طهران، ورفضت بشكل جازم الطلبات بإعفاء الشركات الأوروبية العاملة في إيران من العقوبات الأمريكية التي قالت إنها ستكون الأقسى في التاريخ.

 

أعلن مصدر في وزارة الاقتصاد الفرنسية لوكالة فرانس برس نقلا عن روسيا اليوم"أن الأمريكيين لم يردوا بشكل إيجابي على أي من الطلبات المقدمة في رسالة" وجهتها كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة في الرابع من يونيو الماضي إلى واشنطن، لإعفاء شركات هذه الدول الثلاث من العقوبات الأمريكية المتوقع فرضها قريبا.

ورد وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، ووزير الخارجية، مايك بومبيو، خطيا على الدول الثلاث ليوضحا بأنهما لن يمنحا أي إعفاء من العقوبات للشركات التي وقعت عقودا مع إيران بعد سريان تطبيق الاتفاق النووي الإيراني في 16 يونيو 2016.

 

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