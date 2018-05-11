إنقاذ 165 مهاجرا بليبيا

شريط الاخبار
قايد صالح صديق بوتفليقة والتغييرات في الأجهزة الأمنية من صلاحياته بوتفليقة يجري حركة جزئية في صفوف النوّاب العامّين لمجالس القضاء قاضي التحقيق يستمع ثانية لنجل تبون وبمير بن عكنون السابق الحج نصف المميز بأكثر من 75 مليون سنتيم تاج يطلق مبادرة مداومة نيابية في كل ولاية لهبيري وبلقصير يضخون دماء جديدة على رأس كبريات الولايات متقاعدو ومشطوبو الجيش يغلقون العاصمة الاتحاد الأوروبي يشيد بتجربة الجزائر في مكافحة الإرهاب القضاء الجزائري يعيد فتح الملفات القضائية لجمال بغال الإفراج عن نتائج البكالوريا بعد غد عبر موقع أوناك عام حبسا موقوف النفاذ لمستورد تابعته شنايدر إلكترونيك عن تقليد علامتها الـ أفامي يحذر الحكومة من مخاطر التمويل غير التقليدي أبوجا ترفض التقارير الغربية المغلوطة عن ترحيل رعاياها من الجزائر برميل النفط دون 74 دولارا والأنظار تتجه نحو اجتماع الجزائر ارتفاع المنتوج الوطني من محصول الزيتون خلال 2017 لهبيري ينهي مهام رئيس أمن ولاية تيبازة الوكالة الدولية للطاقة تحذر من نفاد احتياطي النفط وزارة الفلاحة مطالبة بتعزيز تدخلات البياطرة لتطويق الحمى القلاعية بـ 4 ولايات الجزائر تستلم جمال بغال بعد خروجه من سجن فرنسي تشجيع عملية جمع العقارب يسهم في تخفيض الوفيات وزارة الدفاع تسلّم 554 سيارة من نوع مرسيدسبنز آخر مرحلة من مسابقة توظيف الأساتذة تمر بردا وسلاما على المترشحين الرحلات القصيرة تُنفر الحجاج العاديين زعلان يؤكد أنّ إضراب تقنيي الجوية الجزائرية يضر بسمعة البلاد بلقصير ينصب العقيد قندوسي قائدا جديدا للدرك الوطني بتمنراست السفير التركي يقزم نشاطات منظمة غولن في الجزائر بن يونس يتقارب مع الإسلاميين للتفاوض بشأن الرئاسيات حجز 4500 زوج أحذية مقلدة تحمل علامات مسجلة مستوردة من الصين نتوقع ارتفاع رقم أعمال فرع تأمين السيارات بين5 و6 بالمائة خلال 2018 إفريقيــــــا تنتصـــــــر لوبان تساوم الجزائر على استلام الإرهابيين مقابل منح الفيزا للجزائريين بن غبريت تكشف عن إجراءات جديدة لتحسين مستوى التلاميذ تأخر انطلاق محطة القطار الجديدة بوهران الجيش يكثف جهوده لوقف محاولات الحرقة عبر قوارب الموت الكلا تثمن مجهودات بن غبريت لمنع تسريب مواضيع البكالوريا الفنادق تستقطب 10 آلاف عائلة خلال موسم الاصطياف تسجيل 200 إصابة جديدة بسرطان الدم اللمفاوي سنويا في الجزائر تنمية المناطق الحدودية أنجع السبل لتحقيق الأمن والتنمية كناس يدعو إلى الاستعمال العقلاني لبطاقة الشفاء ملف الخبازين على طاولة الحكومة وهامش الربح سيحدّد وفق سلم خاص
  1. الرئيسية
  2. الدولي
  3. إنقاذ 165 مهاجرا بليبيا

إنقاذ 165 مهاجرا بليبيا

  18 جويلية 2018 - 10:55   قرئ 29 مرة   0 تعليق   الدولي
إنقاذ 165 مهاجرا بليبيا

أعلنت البحرية الليبية أمس الثلاثاء، عن إنقاذ 165 مهاجرا غير شرعي من بينهم نساء وأطفال وانتشال جثة قبالة شواطئ مدينة  القره بولي شرق طرابلس.

وأوضحت البحرية في بيان لها، أن "دورية تابعة لحرس السواحل تمكنت فجر الثلاثاء من إنقاذ 165 مهاجرا غير شرعي بينهم 34 امرأة و12 طفلا كانوا على متن قارب مطاطي تعطل محركه منذ يوم السبت الماضي".

وأضاف البيان أن "المهاجرين كانوا عالقين في البحر لمدة تزيد عن 60 ساعة بدون  غذاء"، مشيرا إلى أنه تم انتشال جثة طفلة تبلغ من العمر بضعة أشهر في عملية تمت  على بعد 76 ميلا شمال مدينة القره بولي.

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الدولي

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات