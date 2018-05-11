إنقاذ 165 مهاجرا بليبيا

أعلنت البحرية الليبية أمس الثلاثاء، عن إنقاذ 165 مهاجرا غير شرعي من بينهم نساء وأطفال وانتشال جثة قبالة شواطئ مدينة القره بولي شرق طرابلس.

وأوضحت البحرية في بيان لها، أن "دورية تابعة لحرس السواحل تمكنت فجر الثلاثاء من إنقاذ 165 مهاجرا غير شرعي بينهم 34 امرأة و12 طفلا كانوا على متن قارب مطاطي تعطل محركه منذ يوم السبت الماضي".

وأضاف البيان أن "المهاجرين كانوا عالقين في البحر لمدة تزيد عن 60 ساعة بدون غذاء"، مشيرا إلى أنه تم انتشال جثة طفلة تبلغ من العمر بضعة أشهر في عملية تمت على بعد 76 ميلا شمال مدينة القره بولي.