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زعيم الحوثيين يعلن استعداده لتسليم ميناء الحديدة

  18 جويلية 2018 - 11:03   قرئ 21 مرة   0 تعليق   الدولي
زعيم الحوثيين يعلن استعداده لتسليم ميناء الحديدة

أعلن زعيم الحوثيين في اليمن، عبد الملك الحوثي، استعداده لتسليم إدارة ميناء الحديدة إلى الأمم المتحدة بشرط وقف التحالف الذي تقوده السعودية لهجماته على المدينة.

وقال عبد الملك الحوثي في تصريح لصحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، إن الحوثيين لا يرفضون الانسحاب من الحديدة وتسليم إدارة مينائها لمنظمة الأمم المتحدة، لكن بشرط وقف التحالف لهجومه على المدينة.

واتهم الحوثي بعض الدول الأوروبية باستغلال الحرب على اليمن، لبيع صفقات سلاح وتنفيذ أنشطة عسكرية وقال إن فرنسا ترتكب خطأ في وقوفها مع السعودية والإمارات لدعمهما تنظيمي "القاعدة" و"داعش"، مضيفا أن الموقف الفرنسي يأتي بعد البريطاني في سلبيته تجاه الشعب اليمني وإسهامه في العدوان.

وأوضح زعيم الحوثيين في حواره مع الصحيفة الفرنسية، أن من يطلب من اليمنيين الانسحاب من صنعاء أو الحديدة كمن يطلب من الفرنسيين الانسحاب من باريس وتأتي تصريحات الحوثي هذه بعد مضي 3 سنوات من القتال، في اليمن، وبعد أشهر من إعلان التحالف العربي بقيادة السعودية، بدء هجومه على الحديدة بهدف السيطرة على مينائها، الذي يمثل شريان الحياة لملايين اليمنيين، والسيطرة عليه من شأنها أن تقطع خطوط الإمداد على الحوثيين في صنعاء ويسيطر الحوثيون على هذا المرفأ البحري الهام الواقع على البحر الأحمر منذ عام 2014 عندما تمكنوا من إخراج قوات الحكومة من صنعاء ومناطق أخرى في البلاد.

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