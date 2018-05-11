مصر توقع اتفاقية مع "أباتشي" الأمريكية

أعلنت وزارة البترول المصرية، اليوم الأربعاء، أن الهيئة العامة للبترول وقعت اتفاقية جديدة مع شركة أباتشي الأمريكية، للبحث عن البترول والغاز.

وأوضحت الوزارة المصرية أن الاتفاقية تنص على البحث عن البترول والغاز وإنتاجهما، في منطقة شرق البحرية بالصحراء الغربية وحفر 7 آبار.وأضافت في بيان، أن الاتفاقية البترولية الجديدة باستثمارات 9 ملايين دولار، ومنحة توقيع 30 مليون دولار.

وقال وزير البترول، طارق الملا، إن "قطاع البترول مستمر في توقيع الاتفاقيات البترولية الجديدة، باعتبارها حجر الزاوية، التي تقوم عليها الأنشطة البترولية المختلفة من أعمال بحث واستكشاف وتنمية وإنتاج، وهو ما يساهم إيجابياً في تعظيم احتياطي وإنتاج مصر من البترول والغاز الطبيعي" .

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه بتوقيع هذه الاتفاقية يصل عدد الاتفاقيات البترولية التي تم توقيعها منذ 2014 وحتى الآن إلى 87 اتفاقية جديدة، وقالت إنه "يجري حاليا العمل على الانتهاء من إجراءات استصدار 14 اتفاقية جديدة".