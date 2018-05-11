إعتراض صاروخ "حوثي" في سماء نجران

اعترضت قوات الدفاع الجوي التابعة للتحالف العربي، اليوم الأربعاء، صاروخا باليستيا في سماء مدينة نجران جنوب السعودية.

ونقل موقع "اليمن العربي" عن مصادره، أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا باليستيا في سماء نجران من قبل سرية "الباتريوت" بقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من جانبه صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف: "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بأنه "في الساعة 10:15 صباحا رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من (مدينة صعدة) باتجاه أراضي المملكة" وأوضح المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة نجران، وأطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، مضيفا أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراضه وتدميره، ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أي إصابات.