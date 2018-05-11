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الفلسطينيون يستعدون لـ “جمعة حقوق اللاجئين”

  20 جويلية 2018 - 10:30   قرئ 29 مرة   0 تعليق   الدولي
الفلسطينيون يستعدون لـ “جمعة حقوق اللاجئين”

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “معا” اليوم الجمعة، أنّ الهيئة الفلسطينية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار

دعت المواطنين للمشاركة في مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة تحت عنوان “لن تمر المؤامرة على حقوق اللاجئين”.

وأكدت الهيئة استمرار وتواصل مسيرات العودة، داعية كافة الشعب الفلسطيني للمشاركة في جمعة “حقوق اللاجئين”، وذلك بعد عصر اليوم

وذلك للتأكيد لكل العالم أنّ حقوق الفلسطينيين غير قابلة للتصرف أو التفريط.

وأكدت الهيئة استمرار وتواصل مسيرات العودة، داعية كافة قطاعات الشعب الفلسطيني للمشاركة في جمعة حقوق اللاجئين

وذلك بعد عصر اليوم للتأكيد لكل العالم أنّ حقوق الفلسطينيين غير قابلة للتصرف أو التفريط.

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