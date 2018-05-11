أمريكا تسمح لمئات المهاجرين الأفارقة بالبقاء 18 شهرا

أعلنت السلطات الأمريكية، ليلة أمس الخميس، أنها ستسمح لمهاجرين أفارقة بالبقاء في الولايات المتحدة لمدة أخرى بموجب وضع حماية حصلوا عليه نظرا للصراعات في بلادهم.

وكشفت الإدارة الأمريكية، إنها ستسمح لنحو 500 صومالي بالبقاء في الولايات المتحدة لمدة 18 شهرا على الأقل بموجب وضع حماية حصلوا عليه في الماضي.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الأمن الداخلي، بأن الصوماليين الموجودين في الولايات المتحدة بموجب وضع حماية مؤقت سيتمكنون من تسجيل أسمائهم مرة أخرى لتمديد هذا الوضع حتى 17 مارس 2020.