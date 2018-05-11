ليبيا ترفض إقامة مراكز للمهاجرين على أرضها

قال رئيس الوزراء الليبى فائز السراج، إن ليبيا ترفض خطط الاتحاد الأوروبى الرامية لإنشاء مراكز مهاجرين على أراضيها لمنع طالبى اللجوء من الوصول إلى غرب أوروبا وإنها لن ترضخ للإغراءات المالية.

كانت إيطاليا اقترحت الشهر الماضى إنشاء مراكز لاستقبال المهاجرين والتأكد من هوياتهم فى أفريقيا كوسيلة لحل الخلافات بين الدول الأوروبية بشأن كيفية التعامل مع تدفق أكثر من مليون مهاجر منذ عام 2015.

وتمثل ليبيا نقطة مغادرة رئيسية للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا فى قوارب مطاطية متهالكة يوفرها لهم المهربون والتى تتكرر حوادث غرقها.

وقال السراج لصحيفة بيلد الألمانية اليومية واسعة الانتشار فى مقابلة نُشرت اليوم الجمعة، نقلا عن اليوم السابع، "نحن نعارض قطعا ما تريد أوروبا رسميا أن نفعله بإيواء المهاجرين غير الشرعيين الذين لا يريد الاتحاد الأوروبى استقبالهم".