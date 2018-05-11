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مقتل 10 أشخاص في فيتنام جراء إعصار سون تينه

  21 جويلية 2018 - 11:01   قرئ 13 مرة   0 تعليق   الدولي
مقتل 10 أشخاص في فيتنام جراء إعصار سون تينه

أعلنت السلطات الفيتنامية، اليوم الجمعة، عن مقتل  عشرة أشخاص، ومازال 21 آخرون في عداد المفقودين بعد أن ضرب إعصار "سون تينه"  شمال وسط البلاد

وأفادت اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث الطبيعية، في بيان لها، بأن من بين  القتلى ستة في إقليم ين باي، وأربعة في إقليم ثانه هوا. مضيفة أن 18 شخصا  مازالوا في عداد المفقودين في إقليم ين باي، بجانب شخصين في ثانه هوا، وشخص في إقليم سون لا ولفت البيان، إلى أن الإعصار تسبب في تدمير قرابة ألف منزل أو تحطيمها جزئيا،  كما غمرت المياه نحو ألف منزل آخر، وقلع الأشجار، وعطل حركة النقل بمناطق واسعة من البلاد وكان الإعصار "سون تينه" قد وصل مساء أمس الأول الأربعاء، إلى اليابسة في  إقليمي ها تينه ونجهي آن، مفروقا برياح عاتية تراوحت سرعتها ما بين 75 و90   كيلومترا في الساعة

 

 

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