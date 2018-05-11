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الإحتلال الصهيوني سيعيد فتح معبر بوسالم

  22 جويلية 2018 - 11:17   قرئ 30 مرة   0 تعليق   الدولي
الإحتلال الصهيوني سيعيد فتح معبر بوسالم

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان اليوم الأحد، إن إسرائيل ستعيد فتح المعبر التجاري الرئيسي في قطاع غزة وستوسع رقعة الصيد المخصصة للفلسطينيين قبالة ساحل القطاع المحاصر يوم الثلاثاء، إذا صمد الهدوء عبر الحدود

 ويذكر أن إسرائيل قد أغلقت معبر كرم أبو سالم وقلصت المساحة المخصصة للصيد من 17 كيلومترا إلى 11 كيلومترا في التاسع من جويلية، ردا على إطلاق الفلسطينيين طائرات ورقية وبالونات هيليوم حارقة عبر الحدود وتحول التوتر بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"  إلى اشتباكات الأسبوع الماضي لكنه هدأ أمس السبت

 

 

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