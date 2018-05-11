استشهاد فلسطينيان بالضفة الغربية وجنوب قطاع غزة

استشهد فتى فلسطيني وأصيب شابان واعتقل اثنان آخران اليوم الإثنين، خلال مواجهات وقعت مع جنود الإحتلال الصهيوني.

في مخيم “الدهيشة” جنوب بيت لحم بالضفة الغربية.

فيما استشهد شاب فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها قبل ثلاثة أسابيع في مدينة “خان يونس” جنوب قطاع غزة.

وذكر مصدر أمني فلسطيني أنّ قوة من جيش الاحتلال الصهيوني اقتحمت مخيم “الدهيشة”.

وشنت حملة دهم لمنازل الفلسطينيين واندلعت مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي.

وكذا قنابل الغاز والصوت ما أدّى إلى استشهاد الفتى أركان مزهر البالغ من العمر 17 سنة.

وأكد مصدر طبي في مستشفى بيت جالا إصابة شابين بالرصاص الحي وصفت حالتهما بالمستقرة.

فيما أشار مصدر أمني إلى اعتقال شابين آخرين بعد دهم منزلي ذويهما في المخيم وتفتيشهما.