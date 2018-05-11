مقتل صبي فلسطيني رميا برصاص الإحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية الإثنين، أنّ صبيا قتل برصاص المحتل الإسرائيلي خلال مواجهات في مخيم الدهيشة القريب من مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

وأوضح مصدر طبي في مستشفى بيت جالا الحكومي، أن الفتى، أركان مزهر، وصل المستشفى مصابا برصاص حي بالصدر، ولم تنجح كل الجهود في إنقاذ حياته.

وأشار سكان في المخيم إلى أن مواجهات اندلعت بين شبان والجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه للمخيم لتنفيذ عمليات اعتقال.

وفِي سياق متصل، اعتقل الجيش الإسرائيلي 11 فلسطينيا خلال حملة اعتقالات ودهم نفذها في مدن فلسطينية مختلفة.