رفع الطاقة الانتاجية لماء زمزم

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن رفع الطاقة الانتاجية والتشغيلية اليومية لماء زمزم المبارك خاصةً في المسجد الحرام والمسجد النبوي وذلك باستخدام أحدث الآليات والتقنيات المتوفرة بمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم، بما يضمن نقاء المياه ومطابقتها للمعايير العالمية منذ خروجها من البئر حتى وصولها للمصنع، ثم تعبئتها في عبوات بلاستيكية وتوزيعها على المستهلكين بطريقة آلية دون تدخل بشري.

قال مستشار الشؤون الفنية والهندسية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مدير إدارة مشروع سقيا زمزم، المهندس أحمد بن عمر، نقلا عن اليوم السابع، إنه تقرر زيادة عدد مقدمي الخدمة بنسبة أكثر من 100%، وتشغيل المشروع على مدار الساعة ليفي بحاجة راغبي المياه المباركة وفق آلية توزيع تلتزم بتقديم عبوتين لكل فرد، مع إعادة التوزيع بنفس الكمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الصرف الأخير.