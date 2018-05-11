هجوم داعشي وتفجيرات إرهابية في السويداء السورية

أعلنت مديرية الصحة في السويداء عن وقوع أكثر من 50 قتيلا ونحو 78 جريحا كحصيلة أولية لهجوم "داعش" على السويداء وريفها جنوب سوريا.

وأكدت مديرية الصحة الجهوزية الكاملة في كافة مستشفيات المدينة لاستقبال جرحى التفجيرات.وشهدت مدينة السويداء صباح اليوم الأربعاء وقوع ثلاثة تفجيرات إرهابية، بالتزامن مع هجوم تنظيم "داعش" على قرى المتونة ودوما وتيما بريف السويداء. وذكرت قناة "الإخبارية" أن عناصر من "داعش" تمكنوا من التسلل إلى مدينة السويداء ونفذوا ثلاثة تفجيرات، الأول قرب السوق والثاني عند دوار المشنقة والثالث استهدف دوار النجمة.