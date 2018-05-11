أردوغان بصدد بحث الوضع في إدلب ودرعا مع بوتين

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه يعتزم بحث الوضع في سوريا، وخاصة في إدلب ودرعا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أثناء قمة مجموعة "بريكس" المزمعة في جنوب إفريقيا.

وقال أردوغان للصحفيين قبيل مغادرته إلى جوهانسبرغ اليوم الأربعاء: "أخطط لبحث القضية السورية مع الرئيس الروسي، وخاصة الوضع في محافظتي درعا وإدلب".

واعتبر الرئيس التركي أن الوضع في سوريا، وعلى وجه التحديد في تل رفعت ومنبج، ليس على ما يرام حتى الآن، مضيفا أن "المناطق السورية الوحيدة التي يجري فيها كل شيء وفق الخطة هي عفرين وجرابلس والباب".