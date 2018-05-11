فلسطين تطالب بتفعيل نظام الحماية الدولية لشعبها

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بضرورة الإسراع بتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأدانت الوزارة -في بيان، اليوم السبت-نشرته "اليوم السابع" إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على قتل الطفل مجدى السطري، 12عاما، في إطار جرائمها التي ترتكبها ضد المشاركين في مسيرات العودة السلمية، موضحة أن الجريمة نفذت بشكل مقصود ومتعمد وعلى مرأى ومسمع من العالم، في محاولة لبث الخوف والرعب في نفوس المشاركين رغم أن الطفل لم يشكل أية حالة تهديد أو خطر على حياة جنود الاحتلال.