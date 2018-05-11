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ثمانية ملايين ناخب يشاركون في الانتخابات الرئاسية بمالي

  28 جويلية 2018 - 15:15   قرئ 44 مرة   0 تعليق   الدولي
ثمانية ملايين ناخب يشاركون في الانتخابات الرئاسية بمالي

 أكثر من ثمانية ملايين ناخب مسجلون في مالي مدعوون غدا الأحد، للاقتراع في الدورة الاولى، للإنتخابات الرئاسية في البلاد  لاختيار ممثلهم من ضمن 24 مرشحا لهذه الاستحقاقات التي يأمل في أن تشكل  "منعطفا هاما" لاعادة الامن والاستقرار في البلاد،التي يفتقد وسطها و شمالها  للأمن و الاستقرار في ظل تواصل الهجمات الارهابية بالمنطقتين.

ووسط توتر شديد وعدم استقرار أمني ومخاوف من التزوير، يشارك  24 مرشحا في  الاقتراع، حيث يتوقع أن يكون بوبكر كيتا أكثر المترشحين حظا للفوز بها،  باعتبار أنه يحظى بدعم غالبية أحزاب مالي بعدما أعلن تحالف يضم عشرات المنظمات  والأحزاب المنتمية إلى الأكثرية الحاكمة دعمها لترشحه لولاية ثانية، غير أن  آخر سبر لآراء الناخبين أظهر أن كلا من الرئيس المنتهية ولايته (التجمع من أجل  مالي) الحاكم  وسومايلا سيسي (الاتحاد من أجل الجمهورية والديمقراطية) المعارض، سيخوضان جولة ثانية من الاقتراع خاصة وأن العدد القياسي للمتنافسين"  يجعل من شبه المستحيل حسم السباق الرئاسي في الجولة الأولى"، حسب المتتبعين  للمشهد السياسي في جمهورية مالي.

وكان كيتا قد انتخب في 2013 عقب التدخل الدولي ضد التنظيمات المتطرفة، ويعلق  المجتمع الدولي الحاضر عسكريا بمهمة الأمم المتحدة الأمل على أن تؤدي هذه  الانتخابات إلى الدفع بتطبيق اتفاق السلام المنبثق عن مسار الجزائر، الموقع في  2015 بين المعسكر الحكومي ومعسكر التمرد السابق الذي يهيمن عليه الطوارق قدما  بعد أن شهد تأخيرا كبيرا في تطبيقه بسبب عدم تقيد الاطراف بتعهداتها.

         الامن والاستقرار الورقة الرابحة في ايادي المرشحين 

تعيش مالي، التي تعد واحدة من أفقر دول العالم، وسط حالة طوارئ دون انقطاع  تقريبا منذ نوفمبر 2015، بسبب هجمات مجموعات متطرفة، بالإضافة إلى أعمال عنف  قبلية وطائفية.ويلعب، في السياق، الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، ورقة الدفاع عن حصيلة أمنية  وسياسية في بلاد كانت فريسة للتنظيمات المتشددة،حيث يقول  "لم نرث بلادا هادئة  وآمنة تعيش في ظروف عادية  لا على العكس، بذلنا طاقة هائلة وأبدينا شجاعة  كبيرة ورؤية لتحريك هذه البلاد".لكن يسعى كيتا لولاية ثانية وسط تزايد الاستياء بسبب ضعف سجل الحكومة، تحديدا  بشأن الأمني لا سيما في وسط وشمال البلاد حيث تنشط الجماعات الإسلامية  المتشددة.فينظر لانتخابات الأحد باعتبارها اختبارا للوضع الأمني في البلاد، ووزارة  الأمن الداخلي قالت إنه تمت تعبئة 30 ألف عنصر من قوات الأمن والدفاع لحماية  المرشحين خلال حملاتهم وعمليات التصويت، كن وتيرة العنف في مالي تفاقمت قبل  بضعة أيام من الاقتراع.

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