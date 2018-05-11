مقتل 7 أشخاص جراء غرق قارب في بحر إيجة بتركيا

أعلنت السلطات التركية اليوم الأحد، عن مقتل 7 أشخاص من جنسية تركية غرقا قبالة سواحل قضاء أيفالك بولاية باليكسير.

بينما كانوا يحاولون التوجه إلى جزيرة ميديللي اليونانية بطريقة غير قانونية،حسبما ذكرت وكالة “الأناضول” التركية.

وتمكنت طواقم خفر السواحل، التي كانت تجري دورية في المنطقة، من إنقاذ تسعة من ركاب قارب.

وبناء على إفادة الناجين بأنّ القارب كان يقل 16 شخصا، نفذ خفر السواحل عملية بحث أسفرت عن انتشال جثث خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال بينما يستمرّ البحث عن مفقودين اثنين.