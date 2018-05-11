الإحتلال الإسرائيلي يمنع دخول وفد تركي إلى القدس

أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أنها منعت دخول وفد تركي إلى القدس، وأخضعت عددا منهم للتحقيق، قبل عودتهم إلى تركيا، بدعوى أنهم "لا يحملون تأشيرة"

وقالت هيئة البث الإسرائيلي: "طردت صباح اليوم سلطات الأمن في مطار (بن غوريون الدولي) مجموعة تضم 90 مواطنا تركيا، بعد أن تبين أن سريان مفعول جوازات السفر التي بحوزتهم انتهى"وأضافت أن "بعض أفراد المجموعة خضعوا للتحقيق الأمني قبيل طردهم من البلاد"

من جانبها ذكرت وكالة الأناضول التركية، أن السلطات الإسرائيلية منعت دخول 72 تركيا من أصل 93، كانوا في رحلة إلى القدس، تنظمها شركة سياحية خاصة.وتأتي هذه الحادثة بعد أسبوع من تبادل الاتهامات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث اتهم نتنياهو أردوغان بأنه يذبح السوريين والأكراد، وأن تركيا تحولت إلى دكتاتورية مظلمة تحت حكمه.وجاءت تصريحات نتنياهو ردا على تصريحات الرئيس التركي أردوغان التي انتقد فيها "قانون القومية" الذي أقرته إسرائيل مؤخرا، قائلا إنه يضفي الشرعية على القمع