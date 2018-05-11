بدء فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة يمالي

شريط الاخبار
ارتفاع جنوني لأسعار الدجاج رونو تمدد تخفيضاتها.. تسليم فوري لـ بيكانتو و هيونداي في ساعتين 8 آلاف مليار تكلفة مشروع توسعة مطار هواري بومدين الدولي طحكوت يطلق سيارات سوزوكي سبتمبر المقبل موسم المبادرات ينتعش عشية الاستحقاقات الرئاسية سعر سلة أوبك يرتفع إلى 73.62 دولارا انطلاق معالجة رغبات الطلبة الجدد غدا والنتائج في الـ07 أوت ندوات دينية وحلقات فتوى بمكة والمدينة لتأمين الحجاج الجزائريين محكمة الدار البيضاء تقضي بتجميد إضراب تقنيي الجوية 1.3 بالمائة نسبة نمو الناتج الداخلي الخام للجزائر خلال الثلاثي الأول من 2018 تسليم 2700 مقعد بيداوغوجي جديد بجامعة تيزي وزو توزيع 30 ألف وحدة سكنية خلال شهر أوت المقبل التحاق التلاميذ بمقاعد الدراسة يوم 05 سبتمبر حركة البناء تفنّد تشويشها على مشاورات حمس تأجيل ملف تهريب سيارات فاخرة مبحوث عنها من أنتربول إلى 19 أوت 34,7 مليون قنطار الإنتاج الوطني من الحبوب خلال 2017 غضب حكومي من تأخّر المسؤولين المحليين في الاستجابة لانشغالات المواطنين حرس السواحل تحبط محاولة «حرقة» 336 شخص "بومار كومباني" نجاح تحدي التصنيع والتصدير لأوروبا و6.4 مليار دينار قيمة الصادرات جوان الماضي رفع التجميد عن 31 محطة للمياه السنة الجارية..والمياه متوفرة للجزائريين يومي العيد المضاربون يتحكمون في الأسواق والأسعار ستكون "ملتهبة البنوك تصدر تحفيزات جديدة للجزائريين لدفعهم على الادخار 48 ساعة أمام الطلبة الجدد لتأكيد التسجيلات الجامعية الأولية حاملو "DEUA" يدعون الحكومة لإعادة تصنيفهم وإدماجهم في الرتب المستحدثة عصابات تستعمل دراجات نارية لانتشال هواتف نقالة من الفتيات انطلاق أول رحلة للحجاج من مطار وهران بعثـة الحج تعايــن فنـادق الحجـاج الجزائرييـن بمكـــة جزائريون تائهون في إسبانيا يطالبون بتدخّل مساهل لإنصافهم 29 جزائريا محتجزا في مراكز توقيف احتياطي بروسيا الأزمة السورية وقضية فلسطين في قلب الحدث والجزائرتدخل السباق ڤايد صالح يؤكد حياد المؤسسية العسكرية ويرفض اقحامها في الصراعات السياسية مساهل يدافع أمام الأمريكيين عن حرية المعتقد والعبادة في الجزائر وهران تؤكد وفاءها للفن السابع في مهرجان الفيلم العربي زعلان يؤكد أن أبواب الحوار مفتوحة مع نقابة تقنيي الجوية الجزائرية أزمة مضيق باب المندب تدفع بأسعار النفط إلى 74.54 دولارا الكشف عن نتائج المسابقة المهنية للترقية مساء الغد إطلاق تطبيق "مناسكنا" للحجاج والمعتمرين توقيف إرهابي في باتنة و5 عناصر دعم في تبسة وسيدي بلعباس 15 يوما لتكوين الأساتذة الجدد و دورات أخرى في عطلتي الشتاء و الربيع 3500 طالب سجلوا أنفسهم في المرحلة الأولى
  1. الرئيسية
  2. الدولي
  3. بدء فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة يمالي

بدء فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة يمالي

  30 جويلية 2018 - 11:30   قرئ 36 مرة   0 تعليق   الدولي
بدء فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة يمالي

بدأت السلطات في مالي عملية فرز أصوات الناخبين في ختام عملية الاقتراع التي جرت أمس الأحد لاختيار رئيس للبلاد من بين 24 مترشحا شاركوا في هذا الاستحقاق السياسي وسط توقعات بإعلان النتائج الأولية في ظرف ال 48 ساعة القادمة

وستحدد نتائج هذه الانتخابات ما إذا كان الناخبون يريدون تمديد ولاية الرئيس ابراهيم ابو بكر كيتا (73 عاما) أو انتخاب أحد منافسيه ال23 وبينهم زعيم المعارضة، سومايلا سيسي و امرأة واحدة هي سيدة أعمال و خبيرة اقتصادية زينبا  ندياي وينتظر أن يبدأ إعلان النتائج الأولية بعد 48 ساعة على أن تعلن النتائج الرسمية المؤقتة في أجل أقصاه 3 أغسطس المقبل وسط احتمالات كبيرة بإمكانية  تنظيم جولة ثانية يوم 12 من الشهر ذاته في حال لم يفز أي مرشح بأكثر من 50 بالمائة من الأصوات بالجولة الأولى

وذكرت تقارير إعلامية أن عدة هجمات أمنية سجلت خلال يوم الاقتراع في شمال ووسط البلاد، حيث سقطت في مدينة كيدال عدة قذائف دون أن يخلف ذلك ضحايا.وأشرف على الانتخابات نحو ستة آلاف مراقب وطني ودولي، يمثلون كلا من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ايكواس) والمنظمة الدولية  للفرانكفونية، والاتحادين الأوروبي والإفريقي، إضافة إلى ممثلين عن منظمات وطنية مالية.وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي محمد صالح النظيف إن انتخابات 2013  سمحت "بإعادة النظام الدستوري" لكن في 2018  "على الماليين أن يثبتوا أن العملية الديمقراطية لا يمكن التراجع عنها"، مشيرا إلى أن الوضع في البلاد ما زال "هشا"

ونشرت السلطات المالية 30 ألف جندي على عموم تراب البلاد من أجل تأمين عملية الاقتراع التي شهدت نسبة مشاركة ضعيفة في الشمال والوسط بفعل الوضع الأمني يشار إلى أن الشمال المالي وقع مطلع عام 2012 تحت سيطرة مجموعات مسلحة مرتبطة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي، وفي عام 2013 تمكنت القوات المالية بتدخل أجنبي  من إخراج هؤلاء المسلحين من الشمالي إلا أن الهجمات ازدادت ضراوة في السنوات الأخيرة

 

 

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الدولي

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات