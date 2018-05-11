الاحتلال الاسرائيلي يطرد رسامي عهد التميمي

قام الاحتلال الإسرائيلية بترحيل الرسامين الإيطاليين بعد أن اعتقلتهما في وقت سابق مع شخص فلسطيني ثالث، على خلفية رسمهما صورة عهد التميمي على جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية

واعتقلت القوات الإسرائيلية، يوم السبت الماضي، الرسامين الإيطاليين اللذين قاما برسم لوحة جدارية عملاقة للشابة الفلسطينية عهد التميمي، التي أصبحت رمزا للمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، على جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة

ويبلغ ارتفاع الرسم على الجدار، الواقع قرب بيت لحم بالضفة الغربية، نحو 4 أمتار، وهو يظهر الفتاة عهد التميمي، التي أفرجت عنها السلطات الإسرائيلية يوم أمس الأحد بعد قضائها عقوبة بالسجن ثمانية أشهر لصفعها جنديين في حادثة تم تصوير وقائعها بالفيديو واتهمت السلطات الإسرائيلية الرسامين بـ "تخريب وإلحاق أضرار بالسياج الأمني في منطقة بيت لحم"، في حين لا يزال مصير الفلسطيني الذي تم اعتقاله معهما مجهولا