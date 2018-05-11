مطار الملك عبد العزيز الدولى يعتمد الخطة التشغيلية لموسم الحج

اعتمد مطار الملك عبدالعزيز الدولى بجدة الخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام 1439هـ التى تشرف عليها الهيئة العامة للطيران المدنى بالتعاون مع القطاعات الحكومية والأهلية للوصول إلى الهدف المنشود حسب الخطط التشغيلية المعتمدة والتى تهدف إلى تحقيق الراحة لضيوف الرحمن وتأمين سلامتهم بدءا من قدومهم وحتى عودتهم.

وأكد مدير عام مطار الملك عبد العزيز الدولى بجدة عصام نور، اليوم الاثنين - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية واس –ونشرته "اليوم السابع"، أن الهيئة كرست جهودها مع بقية القطاعات الأخرى بإعداد الترتيبات العملية لاستقبالهم حيث من المتوقع أن تصل أعداد الحجاج القادمين والمغادرين عبر المطار مليونين وثمانية وتسعون ألف حاج.