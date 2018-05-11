حضر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الفرنسية

أقرت السلطات الفرنسية حظرا واسعا على استخدام الهواتف المحمولة في جميع مدارس البلاد بداية من الدخول المدرسي القادم.

وصوت أعضاء الجمعية الوطنية في فرنسا، على قرار الحظر في جلسة خصصت لدراسة هذه المسألة، وسط تأكيدات على أن هذا القانون سيتم تطبيقه منذ بداية السنة الدراسية المقبلة التي تنطلق في غضون شهر.

وذكرت محطة "فرانس إنفو" التلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن القانون "يحظر بشكل أساسي استخدام الهواتف المحمولة سواء في رياض الأطفال أو في المدارس الابتدائية أو الثانوية"، لافتة إلى أن هذه "الخطوة كانت من بين المطالب التي جاءت في الحملة الانتخابية للرئيس إيمانويل ماكرون"

و يذكر أن التلاميذ الفرنسيين غير مسموح لهم بالفعل استخدام الهواتف المحمولة أثناء الحصص الدراسية ولكنه بإمكانهم استخدامها خارج الفصول الدراسية، غير أن الإجراء الذي سيتم العمل به لاحقا سيحظر استخدام الهواتف في كل أنحاء المدرسة، على أن يقتصر دور إدارات المدارس على إمكانية إصدار استثناءات بخصوص ذلك