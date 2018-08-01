المكسيك تكشف أسباب تحطم الطائرة في مطار دورانغو

أعلن محافظ محافظة هوسيه في المكسيك، روساس أيسبورو، أن سبب تحطم الطائرة التابعة لشركة "Aeromexico" في مطار مدينة دورانغو أمس الثلاثاء يعود إلى عاصفة جوية حادة.

وقال أيسبورو في مؤتمر صحفي تم بثه في الإنترنت: "تعرضت الطائرة أثناء إقلاعها لضربة عاصفة حادة من الرياح جعلتها تنخفض بسرعة ويصطدم جناحها الأيسر بالأرض، الأمر الذي أسفر عن سقوط محركيها".

من جانبه قال الأمين العام لحزب الفعل الوطني المكسيكي في ولاية دورانغو، رومولو كامبوسانو، الذي كان على متن الطائرة المنكوبة لحظة الكارثة في حديثه لقناة "Foro TV" المحلية: "الحمد لله، لا توجد لدي أي إصابات، وأنا متواجد حاليا في مصحة خاصة".

ونتيجة الحادث خرجت الطائرة من طراز "Embraer 190" عن حدود المدرج لمسافة نحو 300 متر، وكان على متن الطائرة 97 راكبا وطفلان و4 من أفراد الطاقم. وتم نقل كل المصابين إلى المستشفيات المختلفة. ولم يسفر الحادث عن سقوط قتلى.