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توقف حركة قطارات خط القاهرة - الإسكندرية في مصر

  01 أوت 2018 - 13:04   قرئ 69 مرة   0 تعليق   الدولي
توقف حركة قطارات خط القاهرة - الإسكندرية في مصر

أعلنت هيئة السكك الحديدية في مصر، اليوم الأربعاء، توقف خط القاهرة – الإسكندرية، بسبب انفصال عربة ضخمة على الطريق وتوقفها على القضبان الحديدية.

وأوضحت الهيئة أنه أثناء سير القطار انفصلت العربة المقطورة عن القاطرة على الخط في الاتجاه النازل، وتم على الفور اتخاذ إجراءات السلامة، وإيقاف القطارات في الاتجاهين لحين رفع عربة النقل من السكة لتأمين سير القطارات حفاظا على أرواح الركاب.

وتشهد مصر في السنوات الأخيرة العديد من حوادث السكك الحديدية، والتي أدت إلى إقالة رئيس الهيئة منذ يومين بقرار من الحكومة المصرية، وتعد أبرز الحوادث تفحم قطار بركابه في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وبجمع المعلومات من المواقع المختلفة تم رصد أخطر حوادث السكك الحديدية المصرية منذ التسعينيات وحتى الآن، وهي:

1. اصطدام قطار بضائع بأخر للركاب بمنطقة كوم حمادة، بمحافظة البحيرة، أسفر عن وفاة 12 وإصابة 39 ، يوم 28 فبراير 2018.

2.اصطدام قطار ركاب إكسبريس القاهرة/الإسكندرية بمؤخرة قطار بورسعيد/الإسكندرية بالقرب من محطة خورشيد على خط القاهرة/الإسكندرية، أودى بحياة 41 شخصاً وإصابة 132 آخرين، في 11 أغسطس 2017.

3. تصادم قطار تجنيد في البدرشين يقتل 17 مجندا ويجرح أكثر من 100 آخرين، في 14 يناير 2013.

4. اصطدام قطار بسيارتين أودى بحياة أكثر من 27 شخصا وجرح أكثر من 30 ، في 18 نوفمبر 2013.

5. اصطدام قطار بحافلة مدرسية في محافظة أسيوط مما أدى إلى مقتل نحو 50 تلميذا، إضافة إلى سائق الحافلة ومُدرّسة كانت برفقة التلاميذ، في 17 نوفمبر 2012.

6. في أكتوبر 2009 اصطدم قطار بآخر في منطقة العياط على طريق القاهرة- أسيوط أدى الحادث إلى مقتل 30 شخصا وإصابة آخرين.

7. وفي يوليو 2007 اصطدم قطار بآخر شمال مدينة القاهرة وراح ضحية الحادث 58 شخصا، كما جرح أكثر من 140 آخرين.

8. وفي طريق المنصورة-القاهرة تصادم عام 2006 قطاران، أحدهما قادم من المنصورة متجها إلى القاهرة والآخر قادم من بنها على نفس الاتجاه. واختلفت الإحصاءات عن عدد القتلى، فقد ذكر مصدر أمنى أن عدد القتلى بلغ 80 قتيلا وأكثر من 163 مصابا، بينما قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن 51 لقوا حتفهم.

9. أما الحادث الأشهر على الإطلاق فقد وقع لقطار الصعيد بالعياط - 70 كم جنوبي القاهرة، وهو الأسوأ من نوعه في تاريخ السكك الحديدية المصرية، حيث راح ضحيته أكثر من 350 مسافرا بعد أن تابع القطار سيره لمسافة 9 كيلومترات والنيران مشتعلة فيه، ولم تصدر حصيلة رسمية بالعدد النهائي للقتلى، واختلف المحللون في عدد الضحايا حيث ذكرت بعض المصادر أن عددهم يتجاوز 1000 قتيل.

10. في أكتوبر 1998 بمحافظة الإسكندرية اصطدم قطار بأحد المصدات الأسمنتية الضخمة مما أدى إلى اندفاعها نحو المتواجدين بالقرب من المكان، وخرج القطار نحو إحدى الأسواق المزدحمة بالبائعين المتجولين مما أدى إلى مقتل 50 شخصا وإصابة أكثر من 80 .

11. في ديسمبر 1995 قتل 75 راكبا وأصيب المئات في اصطدام قطار بمؤخرة قطار آخر.

12. في ديسمبر 1993 قتل 12 وأصيب 60 آخرون في تصادم قطارين على بعد 90 كيلومترا شمالي القاهرة.

 

 

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