نحو فتح خط بحري بين المغرب وقطر

أعلن السفير المغربي لدى قطر نبيل زنيبر عن قرب تدشين خط ملاحي بحري مباشر بين موانئ الدولتين.

وأشار السفير، نقلا عن "روسيا اليوم" أثناء مراسم احتفالية نظمت في سفارة الرباط لدى الدوحة بمناسبة الذكرى الـ 19 لتربع الملك المغربي محمد السادس على العرش، إلى أن هذا الاتفاق تم التوصل إليه بين الطرفين أثناء الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة بين الدولتين والتي استضافتها في مارس الماضي مدينة الرباط.

وأعرب السفير عن أمله في أن يسهم تدشين خط بحري بين الموانئ المغربية وميناء حمد الدولي في تطوير العلاقات التجارية بين الدولتين.