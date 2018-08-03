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مقتل 52 شخصا في غارة للتحالف العربي على الحديدة باليمن

  03 أوت 2018 - 10:37   قرئ 58 مرة   0 تعليق   الدولي
مقتل 52 شخصا في غارة للتحالف العربي على الحديدة باليمن

أكدت مصادر طبية أن 52 شخصا قتلوا وأصيب 100 آخرون في غارة جوية للتحالف العربي على مدينة الحديدة باليمن.

وأفاد مراسلنا في اليمن، أن الغارة استهدفت بوابة مستشفى الثورة في الحديدة، في وقت أكدت فيه مصادر محلية أن الغارة استهدفت ميناء صيد وسوقا للأسماك في المدينة.

وأطلقت إدارة المستشفى نداء استغاثة دعت فيه المواطنين التبرع بالدم. من جهتها، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على "تويتر"، إرسال أدوات ومعدات جراحية لمستشفى الثورة في الحديدة، وأن اللجنة "تدعم المستشفى في علاج 50 مصابا هم في حالة حرجة بعد الغارة"

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