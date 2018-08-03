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تونس: تفكيك شبكة لتهريب الإرهابيين

  03 أوت 2018 - 12:15   قرئ 33 مرة   0 تعليق   الدولي
تونس: تفكيك شبكة لتهريب الإرهابيين

أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن ضبط شبكة دولية لتهريب الأشخاص إلى أوروبا، والكشف عن عنصرين تورطا في التخطيط لعمليات إرهابية في أراضي ألمانيا وتونس.

وأفادت الوزارة في بيان لها أمس الخميس، بأنه في إطار "العمل على كشف مخططات العناصر الإرهابية المتواجدة في بؤر التوتر والراغبة في العودة إلى بلادنا بطرق غير قانونية"، تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني من الكشف عن شبكة دولية لتهريب الأشخاص من العراق وتركيا إلى أوروبا عبر تونس بجوازات سفر أجنبية مزورة.

وأشار البيان إلى توقيف 4 عراقيين ووسيط تونسي كانوا ينشطون في صلب هذه الشبكة، مضيفا أنه تم إدراج عنصرين آخرين بذات الشبكة في قوائم البحث.

وفي بيان منفصل الخميس، ذكرت الوزارة أن الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة، تمكنت من الكشف عن عنصرين إرهابيين على ارتباط وثيق بإرهابي تونسي مقيم في ألمانيا، تم اعتقاله هناك إثر تورطه في التخطيط والإعداد لعملية إرهابية.

وحسب البيان، فإن التحقيق مع أحدهما بيّن أنه حاول من تونس الالتحاق بصفوف الجماعات الإرهابية في سوريا إلا أنه لم يتمكن من ذلك وبقي على تواصل بالعنصر المتواجد في ألمانيا.

وأضاف البيان أنه اتفق مع نظيره الألماني على أن يتولى كل منهما تنفيذ عملية إرهابية بصفة متوازية ببلدي إقامتهما تونس وألمانيا، وبقنبلتين يدويتي الصنع، إلا أنّ كشف الأمن التونسي له حال دون تنفيذ مخططه.

وذكر البيان أن الشخص الثاني في تونس، تولى التنسيق لتوفير وثائق سفر مزورة للعنصر الإرهابي الموجود في ألمانيا، لتسهيل فراره وتنقله في أوروبا بعد تنفيذه للعملية الإرهابية التي خطط لها.

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