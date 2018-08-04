إستأناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران و السعودية

كشفت الخارجية الإيرانية، اليوم السبت 4 أوت، عن عزمها استئناف العلاقات الدبلوماسية مع السعودية، بافتتاح مكتب لرعاية المصالح الإيرانية في المملكة قريبا.

وأوضحت الخارجية الإيرانية أن هذا القرار جاء، بناء على الاتفاق الذي عقدته في سويسرا قبل شهور.وقال المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي في تصريحات نشرتها وكالة "بانا" الإيرانية، اليوم السبت "سيجري افتتاح مكتب رعاية مصالح إيران في السعودية قريبا بناء على الاتفاق الذي أجريناه في سويسرا قبل 8 أشهر، والذي تقرر فيه أن تحفظ سويسرا مصالح إيران في المملكة العربية السعودية".

يذكر أن العلاقات الدبلوماسية الإيرانية السعودية، تشهد توترا كبيرا منذ عقود، حيث انقطعت العلاقات مرات عديدة منذ عام 1943، ومرة أخرى عام 1987، ومرة ثالثة عام 1991، وأخر مرة عام 2016، عقب الهجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران.