18 ألف ضابط وفرد لتوفير السلامة للحجاج

أكد مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، اكتمال الترتيبات كافة لتنفيذ الخطة العامة لمواجهة الطوارئ خلال موسم الحج لهذا العام 1439هـ، وتوفير كل سبل السلامة الوقائية من المخاطر لضيوف الرحمن من الحجاج وزوار المسجد النبوي الشريف.

وأشار الفريق العمرو، حسب ما نشرته "اليوم السابع" أن قوات الدفاع المدني المشاركة في تنفيذ الخطة، بدأت بالفعل مباشرة مهامها بالعاصمة المقدسة والمدينة والمشاعر المقدسة، واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن وسرعة التدخل لمواجهة جميع المخاطر الافتراضية التي قد تحدث خلال أداء الحجيج لمناسكهم بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ تدابير الدفاع المدني، حسبما ذكرت وكالة "واس" السعودية.