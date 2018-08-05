السعودية تعلن توقيف أكثر من 1.5 مليون مخالف

أعلنت السعودية توقيف مليون و523 ألف مخالف أجنبي لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، في حملات ميدانية مشتركة لتعقب وضبط المنتهكين نظمت بين الـ15 من نوفمبر والـ2 من أغسطس الجاري.

وذكرت وكالة "واس" السعودية، أن إجمالي عدد المخالفين الذين تم ضبطهم في مناطق المملكة كافة بلغ 1523124 شخصا، بينهم 1154103 مخالفون لنظام الإقامة، و250804 مخالفون لنظام العمل، و118217 مخالفا لنظام أمن الحدود.

وبين الموقوفين 25712 شخصا ضبطوا خلال محاولاتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة، 54% منهم يمنيو الجنسية، و43% إثيوبيون، و3% من جنسيات أخرى، فضلا عن ضبط 1111 شخصا حاولوا التسلل إلى خارج المملكة.

وأشارت الوكالة إلى أن السلطات أوقعت "العقوبات الفورية" بحق 259846 مخالفا، وأحالت 212836 آخرين لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وأحالت 261872 مخالفا لاستكمال حجوز سفرهم، فيما رحّلت 385499 آخرين.