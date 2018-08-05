ترشيح عديل جلال طالباني لرئاسة العراق

رشح المجلس المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني، محمد صابر إسماعيل عديل الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، لمنصب رئاسة جمهورية العراق.

وقال عزت صابر عضو برلمان كوردستان عن الاتحاد الوطني الكردستاني إنه "تم ترشيح الدكتور محمد صابر إسماعيل من قبل المجلس المركزي للاتحاد الوطني وبشكل رسمي لمنصب رئيس جمهورية العراق بتاريخ 2018.5.27".وأضاف "أن هذا الترشيح جاء بعد 56 عاما من النضال السياسي والدبلوماسي من أجل الأكراد".إسماعيل من مواليد 1947، وحاصل على الدكتوراه في الفيزياء النووية، وشغل عدة مناصب منها ممثل حكومة إقليم كردستان في فرنسا والولايات المتحدة في مرحلتين مختلفتين، وسفير العراق في الأمم المتحدة.