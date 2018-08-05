السعودية تمنح سمة الدخول لدبلوماسي إيراني

وافقت السعودية على منح سمة الدخول لدبلوماسي إيراني، سيترأس مكتب المصالح الإيرانية لدى السعودية، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ انقطاع العلاقات بين البلدين قبل عامين.

قالت "روسيا اليوم" نقلا عن وكالة "أنباء فارس" الإيرانية عن مصدر مطلع قوله: "الرياض وافقت على منح التأشيرة لمدير المكتب الإيراني في السعودية.. المراقبون يرون في ذلك خطوة دبلوماسية إيجابية في العلاقات بين البلدين".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، أن الانفراج الحاصل خلال الأسبوعين الماضيين بين البلدين، قد خلص إلى فتح مكتب لرعاية المصالح الإيرانية في السعودية.