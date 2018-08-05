اتهم الرئيس الكولومبي بالوقوف وراء العملية

الرئيس الفنزويلي مادورو ينجو من محاولة اغتيال

أعلنت الحكومة الفنزويلية، أنّ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، نجى من محاولة اغتيال عن طريق هجوم بطائرات مسيرة درون تحمل متفجرات، أثناء إلقائه كلمة خلال عرض عسكري. حيث اتهم مادورو الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس بالوقوف وراء محاولة الاغتيال، في حين رفضت الرئاسة الكولومبية تلك الاتهامات، مؤكدة أن لا أساس لها، في حين تبنت مجموعة متمردة غير معروفة العملية.

أعلنت الحكومة الفنزويلية، أن هجوما بطائرة مسيرة تحمل متفجرات استهدفت الرئيس الفنزويلينيكولاس مادورو ، السبت، خلال إلقائه خطابا في احتفال عسكري، ولكنه لم يصب بأذى. وفي أعقاب الحادثة التي شهدت رجالا بالزي العسكري يتفرقون بعد وقوع انفجار قوي قطع خطاب الرئيس الذي نظر إلى السماء، وفق لقطات بثها التلفزيون الرسمي، قال وزير الاتصالات خورخي رودريغيز هذا هجوم ضد الرئيس نيكولاس مادورو. وقال وزير الإعلام خورخي رودريجيز إن سبعة جنود من الحرس الوطني أصيبوا في الهجوم.

كولومبيا في قفص الاتهام 

وفي كلمة له بعد وقت قصير من الحادث، اتهم الرئيس الفنزويلي كولومبيا بالوقوف وراء الهجوم. وقال مادورو إن جسما طائرا انفجر أمامي، محملا مسؤولية ما حدث للرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس. وأضاف مادورو في كلمته التي نقلها التلفزيون الرسمي كان هجوما يستهدف قتلي، لقد حاولوا اغتيالي اليوم، مضيفا لا أملك أدنى شك أن اسم خوان مانويل سانتوس يقف وراء هذا الهجوم. وتابع مادورو أن التحقيقات بدأت على الفور وتم اعتقال بعض الجناة، متهما كولومبيا والولايات المتحدة بالسعي لإثارة أعمال عنف في بلده. وقال إن التحقيقات المبدئية تشير إلى أن العديد من ممولي ومخططي الهجوم يعيشون في فلوريدا الأمريكية. وردا على تلك الاتهامات، رفض مصدر في الرئاسة الكولومبية تلك الاتهامات، مؤكدا أنها لا أساس لها. وقال المصدر الرفيع المستوى في الرئاسة الكولومبية طالبا عدم كشف اسمه إن الاتهام لا أساس له. الرئيس منهمك في عمادة حفيدته ثيليستي وليس في قلب حكومات أجنبية.

مجموعة متمردة تتبنى الهجوم

وتبنت مجموعة متمردة غير معروفة مؤلفة من مدنيين وعسكريين الهجوم في بيان نشر على شبكات التواصل الاجتماعي. وجاء في النص من المنافي للشرف العسكري أن نبقي في الحكم أولئك الذين لم يتناسوا الدستور فحسب، بل جعلوا أيضا من الخدمة العامة وسيلة قذرة للإثراء.

وكان البث التلفزيوني قد انقطع أثناء إلقاء مادورو كلمة خلال إحدى المناسبات العسكرية التي كانت مقامة في الهواء الطلق يوم السبت وشوهد جنود يجرون.

وأثناء إلقاء مادورو كلمته عن الاقتصاد الفنزويلي اختفى الصوت فجأة. ونظر فجأة هو وآخرون على المنصة إلى أعلى وقد بدا عليهم الذهول. وعرضت الكاميرا بعد ذلك عشرات من الجنود الذين بدأوا يجرون قبل انقطاع الإرسال.